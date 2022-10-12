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Общество

Чудское озеро расчистят по нацпроекту «Экология»

В следующем году Псковская область начнет расчистку русла реки Псковы и Чудско-Псковского озера в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», что позволит улучшить экологические условия более чем для 260 тысяч жителей региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба Росводресурсов. 

«Водные объекты Псковской области, ставшие частью нацпроекта «Экология», являются источниками питьевого водоснабжения, местом обитания редких видов рыб. На берегах и акватории любят отдыхать не только местные жители, но и приезжие. У Чудско-Псковского озера - особый статус. Это трансграничный водоём, за состоянием которого мы наблюдаем вместе с коллегами из Эстонии», - отметила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Водоему с уникальной экосистемой присвоена высшая категория рыбохозяйственного значения. Однако с середины прошлого века состояние озера ухудшается, считают специалисты. За последнее десятилетие объект расчищали дважды: в 2010-2011 годах работы проходили вблизи деревень Залахтовье и Мда, в 2017-2019 годах - в районе Шартово.

В 2023-2024 годах мероприятия нацпроекта «Экология» запланированы вблизи населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Островцы, Раскопель и Спицино. На указанных участках фиксируется загрязнение, засорение, истощение и деградация водоема. Обилие водной растительности негативно сказывается на скорости течения и насыщенности кислородом, а наносы ила и песка - на глубине. В районе Финского парка и в начале Красногорской набережной Пскова участки сильно заболочены. Русло захламлено аварийными деревьями и мусором, рассказали специалисты.

Для реализации проекта в субъекте уже завершили разработку проектно-сметной документации. На мероприятия Росводресурсы направили более 2,5 млн рублей. Расчищать реку Пскову будут на протяженности более 7 км в границах областного центра.

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