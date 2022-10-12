Псковичи стали чаще брать сельскую ипотеку

18:00, 12 октября 2022, ПАИ

Об увеличении спроса на сельскую ипотеку среди псковичей рассказал заместитель директора Псковского филиала Россельхозбанка Сергей Владимирович Кононов в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

«Цена на дома серьёзного плана тоже выросла. Кто-то уже решил и сделал ставку на сельскую ипотеку. В сентябре мы выдали больше сельской ипотеки, чем летом, заключено порядка десяти сделок», - отметил он.

Он также добавил, что наибольшим спросом у покупателей пользуется «агломерация около Пскова».