Каждый второй пскович одобряет отмену новогодних мероприятий

11:43, 13 октября 2022, ПАИ

Каждый второй пскович поддерживает отмену праздничных мероприятий в честь Нового года, сообщает сервис SuperJob.

Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода заявили, что праздничные новогодние мероприятия будут отменены.

4 из 10 работодателей пока планируют новогодние корпоративы: 15% будут отмечать Новый год в офисе, еще 18% готовят вечеринку в ресторане, 2% планируют поездку за город, 5% — другие варианты празднования.



В то же время тренд на отказ от публичных мероприятий на этот Новый год поддержал каждый второй пскович (50%). Причем за отмену новогодних массовых увеселений женщины выступают чаще мужчин (55 и 47% соответственно), а респонденты старше 45 лет — чаще граждан до 34 лет (58 и 44%).