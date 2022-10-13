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Общество

В России за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID-19

Более 1,5 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умер 101 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За сутки госпитализировали 1 825 человек с коронавирусом, на 0,7% больше по сравнению с 12 октября. Выписано в связи с выздоровлением 30 793 пациента.

С начала пандемии в России выявлено 21 264 080 случаев заражения инфекцией, за это время вылечилось 20 531 754 человек. Скончались 388 610 пациентов.

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