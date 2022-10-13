Очистить берег Великой от мусора собираются псковичи 20 октября

13:52, 13 октября 2022, ПАИ

Всех желающих псковичей принять участие в субботнике приглашает Псковский городской молодёжный центр 20 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодежном центре.

Массовая уборка территории зелёной зоны пройдет вдоль левого берега реки Великой от Дачного переулка, 1 до улицы Яна Райниса, 56.

«Сбор участников мероприятия состоится в 17:30 на остановке «Подборовская дорога», до которой можно добраться на автобусах 8 или 8а. Субботник будет проходить 2 часа. Мешки и перчатки предоставляют организаторы», — говорится в сообщении.

Заявку на участие можно подать по ссылке.