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Псковские грузоперевозчики налаживают работу в новых условиях

10 октября в России также вступил в силу запрет на перевозку грузов иностранными компаниями. «АиФ-Псков» выяснил, что изменилось в работе псковских автоперевозчиков.

Согласно постановлению правительства РФ, запрещающему перевозку грузов по России на транспортных средствах, зарегистрированных в Евросоюзе и ещё ряде стран, часть Псковской области попала в список территорий, на которые этот запрет не распространяется. Это означает, что иностранный перевозчик может доехать только до склада временного хранения в Псковской области, где обязан передать груз российской компании, которая уже доставит его или до места таможенного оформления, или непосредственно заказчику, если товар уже растаможили.

«Мы теперь уже не окно в Европу, а дверь!» - отметил руководитель Ассоциации перевозчиков Псковской области Виктор Семёнов. Он уточнил, что в списке территорий, на которые запрет не распространяется, есть и другие приграничные регионы страны, но в любом случае именно через Псковскую область идёт основной грузопоток из Европы. «Это, конечно, очень хорошо, особенно для псковских перевозчиков», - констатировал эксперт.

В перечень муниципалитетов, где движение иностранных фур разрешено, попали Псков, Себежский, Печорский и Пыталовский районы. Именно в них находятся склады временного хранения. Всего их восемь.

«Конечно, изменение законодательства отразилось на нас положительно. Все поехали и начали работать. До этого было меньше возможностей», - сказал представитель одной из псковских логистических компаний Денис Баулин. По его словам, в первый день после вступления в силу постановления правительства наблюдалось затишье, все пытались понять, как на практике этот документ будет работать. «А во вторник начался бум, начались перегрузки и переброски, появились клиенты, которые начали просить вывезти машину с терминала», - поделился представитель логистической компании. Он заметил, что сейчас связи с псковскими перевозчиками восстанавливают давние партнёры, кроме того, появляются новые клиенты.

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