Руководство псковского «Экопрома» побывало с инспекцией в Гдовском районе

07:30, 14 октября 2022, ПАИ

Руководство филиала ООО «Экопром» отправилось в Гдовский район для оценки условий и подготовки оказания услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в зимний период, сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Директор псковского «Экопрома» Александр Киселёв вместе с заместителем директора Мариной Мезенцевой осмотрели основные места накопления отходов по пути движения мусоровоза, несанкционированные свалки, которые необходимо вывезти.



Помимо этого, состоялась встреча с новым главой района Алексеем Васильевым, на которой обсудили проблемные вопросы, подготовку к зимнему периоду, а также договорились о проведении встреч с представителями власти по ключевым вопросам обращения с ТКО.