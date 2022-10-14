Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководство псковского «Экопрома» побывало с инспекцией в Гдовском районе

Поездка в Гдов. Фото Экопром

Руководство филиала ООО «Экопром» отправилось в Гдовский район для оценки условий и подготовки оказания услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в зимний период, сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Директор псковского «Экопрома» Александр Киселёв вместе с заместителем директора Мариной Мезенцевой осмотрели основные места накопления отходов по пути движения мусоровоза, несанкционированные свалки, которые необходимо вывезти.

Помимо этого, состоялась встреча с новым главой района Алексеем Васильевым, на которой обсудили проблемные вопросы, подготовку к зимнему периоду, а также договорились о проведении встреч с представителями власти по ключевым вопросам обращения с ТКО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 октября 2022

К реставрации церкви Николы со Усохи готовятся в Пскове
14 октября 2022

Руководство псковского «Экопрома» побывало с инспекцией в Гдовском районе
14 октября 2022

Что можно и что нельзя делать на Покров Богородицы
14 октября 2022

Певицу Клаву Коку обвинили в оскорблении чувств верующих
14 октября 2022

ФСБ объяснила, почему в машине на Крымском мосту не увидели взрывчатку при досмотре
14 октября 2022

Псковский губернатор провёл переговоры с фермерами по вопросу сохранения виноградной улитки
13 октября 2022

Глава Бериславского района дал эксклюзивное интервью Псковскому агентству информации
13 октября 2022

Противопожарные рейды провели сотрудники МЧС в Острове


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...