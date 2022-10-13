В Швейцарском городе Андерматт осквернили мемориал русскому полководцу Александру Суворову
Посольство РФ в Швейцарии направило ноту протеста в швейцарский МИД с требованием наказать злоумышленников, которые осквернили мемориал сподвижникам полководца Александра Суворова в Андерматте. Сегодня об этом пишут «Известия».
«Настоятельно призываем швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала, дабы прервать череду инцидентов и сохранить память об общих для России и Швейцарии страницах истории», – сообщили в российском посольстве.
Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника. Уточняется, что неизвестные нарисовали фашистские символы на мемориале великому русскому полководцу Александру Суворову.
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