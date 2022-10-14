Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Андрей Костюк: Киевский режим не может принять решение людей о вхождении в состав РФ

Киевский режим не может принять решение людей по поводу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк.

Он отметил, что на присоединённых к России территориях после референдумов усилились бомбёжки по мирным объектам. «За последнюю неделю близлежащие населённые пункты постоянно под обстрелом. Казацкая, Весёлая.... там множество жертв среди мирных людей. Они [Украина. - ПАИ] полностью уничтожают всю инфраструктуру, которая есть», — рассказал он.

«Они уничтожают мирных людей, бомбят этажные дома, где спокойно спят люди. Прилетает Хаймарс и просто уничтожает людей», - отметил Андрей Костюк.

Напомним, несколько месяцев назад делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым побывала в Бериславе Херсонской области. Ранее было принято решение о том, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района. Целью визита стало определение основных направлений работы.

В настоящее время глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк прибыл в Псков с ответным визитом. Полное интервью с ним смотрите 15 октября в 20:00 (или в воскресенье в 12:10) в программе «Тема недели» в эфире «Первого Псковского». После эфира видео будет опубликовано на сайте Псковского агентства информации. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

14 октября 2022

Андрей Костюк: Киевский режим не может принять решение людей о вхождении в состав РФ
12 октября 2022

Где уточнить информацию о получении мер поддержки, рассказал Михаил Ведерников
12 октября 2022

Выплаты семьям мобилизованных граждан не повлияют на другие меры соцподдержки
12 октября 2022

Общественная палата объявляет процедуру избрания нового члена палаты
12 октября 2022

Ровно 5 лет назад Михаил Ведерников возглавил Псковскую область
11 октября 2022

Псковский губернатор обсудил с главой Гдовского района планы развития муниципалитета
11 октября 2022

Себежский район подписал соглашение о приграничном сотрудничестве

11 октября 2022

Шац, Макаревич и Соловей оспорят статусы иноагентов в суде

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...