Андрей Костюк: Киевский режим не может принять решение людей о вхождении в состав РФ

12:13, 14 октября 2022, ПАИ

Киевский режим не может принять решение людей по поводу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк.

Он отметил, что на присоединённых к России территориях после референдумов усилились бомбёжки по мирным объектам. «За последнюю неделю близлежащие населённые пункты постоянно под обстрелом. Казацкая, Весёлая.... там множество жертв среди мирных людей. Они [Украина. - ПАИ] полностью уничтожают всю инфраструктуру, которая есть», — рассказал он.

«Они уничтожают мирных людей, бомбят этажные дома, где спокойно спят люди. Прилетает Хаймарс и просто уничтожает людей», - отметил Андрей Костюк.

Напомним, несколько месяцев назад делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым побывала в Бериславе Херсонской области. Ранее было принято решение о том, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района. Целью визита стало определение основных направлений работы.

В настоящее время глава военно-гражданской администрации Бериславского района Андрей Костюк прибыл в Псков с ответным визитом. Полное интервью с ним смотрите 15 октября в 20:00 (или в воскресенье в 12:10) в программе «Тема недели» в эфире «Первого Псковского». После эфира видео будет опубликовано на сайте Псковского агентства информации.