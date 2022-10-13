Работы по восстановлению Крымского моста завершат в 2023 году
Работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года. Это следует из распоряжения правительства России, опубликованного 14 октября на официальном портале правовой информации.
Восстановлением моста займется компания «Нижнеангарсктрансстрой».
Напомним, утром 8 октбяря на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва были повреждены два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
11 октября 2022
Число погибших при теракте на Крымском мосту возросло