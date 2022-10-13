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Страна и мир

Работы по восстановлению Крымского моста завершат в 2023 году

Работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены не позднее 1 июля 2023 года. Это следует из распоряжения правительства России, опубликованного 14 октября на официальном портале правовой информации.

Восстановлением моста займется компания «Нижнеангарсктрансстрой».

Напомним, утром 8 октбяря на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва были повреждены два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. 

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