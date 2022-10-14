Ускоряющее восстановление костей вещество создали в России

12:31, 14 октября 2022, ПАИ

Материал для стимулирования роста костной ткани и ускорения заживления повреждённых костей создали учёные НИЦ «Курчатовский институт» . Его основой служит пористая губка из хитозана — вещества, которое получают из панцирей или других органов ракообразных. Об этом пишет газета «Известия».

Материал рассчитан на восстановление губчатых частей кости, которые расположены по её концам. В случае травмы повреждённая часть удаляется, а на ее место помещается вещество. Применение материала позволяет организму продолжать функционировать так же, как и до повреждения.

Чтобы он был эффективен, материал по своим механическим свойствам должен быть максимально похож на исходную ткань. Специалисты добились этого, экспериментируя с разной концентрацией составных веществ.