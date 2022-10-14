Предприятиям народных промыслов расширили возможности использования субсидии
Предприятиям народных художественных промыслов расширили возможности использования субсидии, сообщает Telegram-канал правительства РФ.
Теперь федеральные средства можно направить на:
- разработку и обновление интернет-магазинов,
- рекламу в Сети,
- создание фирменной упаковки,
- расширение и модернизацию выставочных и торговых пространств.
С 2016 года в России действует механизм субсидирования предприятий народных художественных промыслов. Изначально в бюджете на текущий год было предусмотрено 600 млн рублей на поддержку народных художественных промыслов. В августе 2022 года Мишустин утвердил выделение дополнительно 500 млн рублей на субсидирование предприятий данной отрасли.
Субсидии помогают компаниям компенсировать расходы на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, продвижение продукции на рынок, оплату энергии и страховых взносов. В текущем году общий объем господдержки сферы народных художественных промыслов составил 1,1 млрд рублей.
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