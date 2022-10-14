Предприятиям народных промыслов расширили возможности использования субсидии

13:28, 14 октября 2022, ПАИ

Предприятиям народных художественных промыслов расширили возможности использования субсидии, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Теперь федеральные средства можно направить на:

разработку и обновление интернет-магазинов,

рекламу в Сети,

создание фирменной упаковки,

расширение и модернизацию выставочных и торговых пространств.

С 2016 года в России действует механизм субсидирования предприятий народных художественных промыслов. Изначально в бюджете на текущий год было предусмотрено 600 млн рублей на поддержку народных художественных промыслов. В августе 2022 года Мишустин утвердил выделение дополнительно 500 млн рублей на субсидирование предприятий данной отрасли.

Субсидии помогают компаниям компенсировать расходы на модернизацию производства, закупку материалов и сырья, продвижение продукции на рынок, оплату энергии и страховых взносов. В текущем году общий объем господдержки сферы народных художественных промыслов составил 1,1 млрд рублей.