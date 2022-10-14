На матче «Луки-Энергия» – «Зенит-2» дежурят силовики

15:55, 14 октября 2022, ПАИ

Великолучан впечатлило огромное количество сотрудников полиции и Росгвардии, которые дежурят на площадке проведения матча между командами «Луки-Энергия» и «Зенит-2». Они следят за порядком при проезде транспорта, размещении болельщиков и на самом стадионе, сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Сегодня проходит матч 16-го тура, предпоследний домашний матч первого этапа первенства России сезона 2022-2023 годов. В роли соперника великолучан в этом поединке выступают резервисты чемпиона России команда «Зенит-2». Матч начался в 15:00.

«В Великие Луки приехали болельщики команды «Зенит-2», - отметили в сообщении.