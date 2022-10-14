84-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

18:01, 14 октября 2022, ПАИ

В Псковской области заработал центр помощи мобилизованным и членам их семей, а также запущены региональные меры их поддержки. На этом фоне продолжают появляться различные фейки и домыслы. Об этом в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят ведущие Александр Машкарин, Антон Сергеев и Максим Андреев.

Кроме того, в центре внимания — о чем помалкивают телеграм-каналы убежавших журналистов и фантазируют полуанонимные авторы, как начинается вторая пятилетка губернатора Михаила Ведерникова, достаточно ли 14-ти лет, чтобы пересмотреть творчество Аллы Пугачевой.

«Псковский телеграм» – проект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Телеграм-пространстве темах. Программа выходит в эфир по пятницам в 18:00 на портале ПАИ и группе агентства в ВК и в 18:30 — на телеканале «Первый Псковский».