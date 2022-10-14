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Политика

Частичная мобилизация в России не коснется женщин

Призыв женщин в Вооруженные силы РФ в рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, не осуществляется и не планируется в будущем. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны России.

«Это касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», - отметили в ведомстве.

О том, что частичная мобилизация, стартовавшая в России 21 сентября, не коснется женщин и студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, ранее уже говорил министр обороны Сергей Шойгу. Также он отмечал, что призвать планируется до 300 тысяч резервистов - прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность. Как пояснял министр обороны, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

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