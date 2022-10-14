Сроки перекрытия участков проспекта Энтузиастов в Пскове изменились

18:03, 14 октября 2022, ПАИ

Изменились сроки перекрытия участков проспекта Энтузиастов в Пскове. Об этом сообщается в Teleram-канале администрации города.

Так, участок дороги на проспекте Энтузиастов от дома №3 до дома №11, по направлению движения в сторону улицы Ипподромной, будет закрыт для движения с 8:00 22 октября до 8:00 23 октября. Временное прекращение движения в обратном направлении от дома №11 до дома №3 по проспекту Энтузиастов будет введено с 8:00 29 октября до 8:00 30 октября.

В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Леона Поземского и Труда.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — говорится в сообщении.

Напомним, что перекрытия вводятся в связи с проведением работ по прокладке наружных инженерных сетей в рамках строительства сетевого коллектора ливневой канализации для микрорайона «Сиреневый» на Запсковье.