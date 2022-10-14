Джазовый концерт артиста театра и кино Игоря Скляра проходит сегодня в Пскове

20:36, 14 октября 2022, ПАИ

Неделя российского джаза проходит в Пскове с 10 по 15 октября. Сегодня в рамках этого мероприятия псковичи смогли прийти на концерт народного артиста России Игоря Скляра в компании петербургского коллектива Jazz Classic Community.

Как передаёт корреспондент ПАИ, концерт проходит в очень тёплой атмосфере. Артист шутит, представляя каждую песню, поёт на нескольких языках.

Игорь Скляр со сцены поздравил псковичей со 100-летием российского джаза и рассказал, что все произведения, которые смогут услышать сегодня псковичи ограничены двадцатыми и шестидесятыми годами прошлого века.