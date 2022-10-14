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В Великих Луках прошёл митинг-концерт в поддержку итогов референдумов

В Великих Луках прошёл митинг-концерт. Фото Великолукская правда. Новости

В Великих Луках прошёл митинг-концерт в поддержку итогов референдумов за вхождение Луганской, Донецкой республик, Херсона и Запорожья в состав России. Об этом Псковскому агентству информации рассказала корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Великолучане выразили поддержку и солидарность вооруженным силам России, мобилизованным гражданам.

Мероприятие состоялось на летней эстраде. Со словами приветствия к собравшимся обратились заместитель главы города Николай Андросович, председатель городского совета ветеранов Пётр Подгорный, юнармеец Ольга Вишнякова, директор инженерно-экономического лицея, депутат гордумы Юлия Ярышкина, член союза писателей России Андрей Канавщиков. Свою историю рассказала педагог инженерно-экономического лицея Ксения Хуторянская, которая приехала работать в Великие Луки из Донбасса. Со сцены она рассказала про разрушенную инфраструктуру в Горловке, про холод и голод, которые испытали на себе её жители. 
​«Донбасс благодарен вам за помощь и поддержку. За вовремя подставленное плечо»,  - поблагодарила педагог.

Творческие приветствия прозвучали от вокального ансамбля «Традиция», молодежного музыкального театра «Трубадур», солистов ДК имени Ленина, музыкальной школы имени Мусоргского. 

В митинге приняло участие 1100 человек.

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