В Великих Луках прошёл митинг-концерт в поддержку итогов референдумов

22:22, 14 октября 2022, ПАИ

В Великих Луках прошёл митинг-концерт в поддержку итогов референдумов за вхождение Луганской, Донецкой республик, Херсона и Запорожья в состав России. Об этом Псковскому агентству информации рассказала корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Великолучане выразили поддержку и солидарность вооруженным силам России, мобилизованным гражданам.

Мероприятие состоялось на летней эстраде. Со словами приветствия к собравшимся обратились заместитель главы города Николай Андросович, председатель городского совета ветеранов Пётр Подгорный, юнармеец Ольга Вишнякова, директор инженерно-экономического лицея, депутат гордумы Юлия Ярышкина, член союза писателей России Андрей Канавщиков. Свою историю рассказала педагог инженерно-экономического лицея Ксения Хуторянская, которая приехала работать в Великие Луки из Донбасса. Со сцены она рассказала про разрушенную инфраструктуру в Горловке, про холод и голод, которые испытали на себе её жители.

​«Донбасс благодарен вам за помощь и поддержку. За вовремя подставленное плечо», - поблагодарила педагог.

Творческие приветствия прозвучали от вокального ансамбля «Традиция», молодежного музыкального театра «Трубадур», солистов ДК имени Ленина, музыкальной школы имени Мусоргского.

В митинге приняло участие 1100 человек.