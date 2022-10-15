Факт грубого обращения с животными проверяется в Острове
Факт грубого обращения с животными отмечен в г. Остров, сообщили Псковскому агентству информации в администрации района.
В островском приюте для бездомных животных убили собаку, украли инвентарь и корм. Такая информайия находится в соцсетях.
Как заявили в отделе МВД России по Островскому району, в настоящее время идёт изучение и проверка факта случившегося происшествия, устанавливается причина гибели собаки.
«Это неприятное и пока необъяснимое с точки зрения здравого смысла событие. Дадим время во всём разобраться сотрудникам правопорядка. Есть закон, регулирующий ответственное обращение с животными и, если будут виновные, они должны отвечать за содеянное», - реагируя на ситуацию, отметил Глава Островского района Дмитрий Быстров.
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