Острович получил благодарность за успехи в служении Отечеству

15:51, 15 октября 2022, ПАИ

Житель Острова получил благодарственное письмо за успехи в деле служения Отечеству, сообщает газета «Островские вести».

Командование группировки войск «Восток» оценило старание и умелые руки Дмитрия Никитина. В адрес Островского райпо – организации, где он работает, направлено Благодарственное письмо за успехи в деле служения Отечеству. Отдельно выделили грамотный подход с которым подходит острович к делу, дисциплинированность и оперативность при выполнении поставленных задач.

Примечательно, что Благодарность от командования пришла в день рождения Дмитрия, когда его дружно поздравляли коллеги по работе.

Добавим, что многие неравнодушные островичи стремятся внести свой вклад в благородное дело как моральной, так и материальной поддержки солдат и офицеров российской армии, выполняющих боевые задачи в тяжелых условиях.