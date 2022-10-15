Острович получил благодарность за успехи в служении Отечеству
Житель Острова получил благодарственное письмо за успехи в деле служения Отечеству, сообщает газета «Островские вести».
Командование группировки войск «Восток» оценило старание и умелые руки Дмитрия Никитина. В адрес Островского райпо – организации, где он работает, направлено Благодарственное письмо за успехи в деле служения Отечеству. Отдельно выделили грамотный подход с которым подходит острович к делу, дисциплинированность и оперативность при выполнении поставленных задач.
Примечательно, что Благодарность от командования пришла в день рождения Дмитрия, когда его дружно поздравляли коллеги по работе.
Добавим, что многие неравнодушные островичи стремятся внести свой вклад в благородное дело как моральной, так и материальной поддержки солдат и офицеров российской армии, выполняющих боевые задачи в тяжелых условиях.
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