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Общество

Спрос на армейские товары в России резко сократился

Спрос на армейскую экипировку и другую армейскую продукцию за период с 3 по 8 октября упал в среднем на 44% по сравнению с периодом с 26 сентября по 2 октября, при этом цены на данные позиции за неделю не изменились, следует из материалов онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, сообщает РИА Новости.

«По сравнению с самой ажиотажной неделей (26 сентября – 2 октября) заметно падение спроса на эти категории товаров. Так, упал спрос на бронежилеты (-54%), берцы (-43%), жгуты (-27%), аптечки (-43%), термобелье (-45%), спальники (-55%), тактические перчатки и рюкзаки (-46%, -40%), жгуты турникеты (-45%), гемостатические бинты (-43%)», - говорится в исследовании.

Стоимость бронежилетов в российских интернет-военторгах и на маркетплейсах начинается от 1,5 тысячи и доходит до 76 тысяч рублей, выяснили специалисты. Берцы, в зависимости от модели, обойдутся потребителям от 1,4 тысячи до 21 тысячи, тактические очки – от 660 рублей до 21,5 тысячи, перчатки – от 200 рублей до 16 170 рублей.

При этом приборы ночного видения в зависимости от уровня качества стоят от 2,3 тысячи до 50 тысяч, стоимость походного рюкзака начинается от одной тысячи и доходит до 37,8 тысячи. Спальник, в зависимости от степени утепления, стоит от 1,8 тысячи до 10 тысяч, мужское термобелье – от 240 рублей до 21 тысячи, а цена тактических аптечек доходит до 1,5 тысячи рублей. «Цены на экипировку в российских интернет-магазинах и военторгах за прошлую неделю не изменились», - заключили в онлайн-сервисе.

Ранее мы рассказаывали, какие товары покупают в армейских магазинах псковичи, после объявления мобилизации.

 

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