Армейская тема: что покупают псковичи в спецмагазинах в период мобилизации
Что чаще всего покупают псковичи в период частичной мобилизации, рассказали в специализированных магазинах, продающих военное обмундирование. Корреспондент Псковского агентства информации посетил несколько из них и узнал о пользующихся спросом товарах.
По словам представителей магазинов, с момента объявления о частичной мобилизации псковичи стали чаще приобретать такие вещи, как:
- термоноски;
- термобелье;
- обувь (военная, тактическая, треккинговая, туристическая);
- камуфляжные костюмы (в основном на флисе);
- флисовые шапки;
- перчатки (тактические, теплые).
Также в настоящее время псковичей интересуют медицинские предметы, такие как: индивидуальная аптечка, жгуты, бинты, шины.
Помимо амуниции и теплой одежды, пользуются спросом и туристические предметы:
- горелки;
- газ;
- туристическая посуда:
- спальные мешки;
- карематы;
- туристическая сидушка (пенка);
- термосы;
- теплоиды (химические грелки).
Ранее сообщалось, что при желании могут взять с собой мобилизованные россияне, список размещён здесь.