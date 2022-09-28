Армейская тема: что покупают псковичи в спецмагазинах в период мобилизации

11:40, 28 сентября 2022, ПАИ

Что чаще всего покупают псковичи в период частичной мобилизации, рассказали в специализированных магазинах, продающих военное обмундирование. Корреспондент Псковского агентства информации посетил несколько из них и узнал о пользующихся спросом товарах.

По словам представителей магазинов, с момента объявления о частичной мобилизации псковичи стали чаще приобретать такие вещи, как:

- термоноски;

- термобелье;

- обувь (военная, тактическая, треккинговая, туристическая);

- камуфляжные костюмы (в основном на флисе);

- флисовые шапки;

- перчатки (тактические, теплые).

Также в настоящее время псковичей интересуют медицинские предметы, такие как: индивидуальная аптечка, жгуты, бинты, шины.

Помимо амуниции и теплой одежды, пользуются спросом и туристические предметы:

- горелки;

- газ;

- туристическая посуда:

- спальные мешки;

- карематы;

- туристическая сидушка (пенка);

- термосы;

- теплоиды (химические грелки).

Ранее сообщалось, что при желании могут взять с собой мобилизованные россияне, список размещён здесь.