Михаил Ведерников провёл встречу с главой Бериславского района

11:30, 16 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области обсудил вопросы развития муниципалитета с главой ВГА Бериславского района Херсонской области Андреем Костюком. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Ведерников подчеркнул, что сейчас там непростая обстановка: сильно разрушена инфраструктура, есть необходимость в гуманитарной помощи. На днях две десятитонные фуры из Пскова ушли в Бериславский район с гуманитарной помощью и стройматериалами, а также со всем необходимым для военных, которые работают на херсонском направлении. Стороны обсудили, чем еще может помочь Псковская область.

Андрей Костюк отметил, что имеются проблемы в подготовке к отопительному сезону. «Так как мы на правом берегу Днепра, все нужно переправлять, а там идут обстрелы, поэтому затруднена доставка угля, труб, горюче-смазочных материалов. Думю, вместе мы найдем решение, как не оставить людей без отопления зимой. Еще одна проблема – разрушенные дома, доставка стройматериалов. Тут тоже всё затруднено переправой», – отметил Андрей Костюк.

Он также отметил, что в районе очень много желающих получить российский паспорт. «Сейчас пока мы формируем списки. Хотелось бы, чтобы прием документов и выдача паспортов была организована на месте», – рассказал Костюк.

Михаил Ведерников обещал оказать содействие в этом вопросе.