Студенты привели в порядок территорию около церкви в Пыталово

23:59, 16 октября 2022, ПАИ

Второй год подряд студенты Пыталовского колледжа убирают территорию около церкви Николая Чудотворца в Пыталово, сообщает газета «Наша жизнь».

Специалисты Молодежного центра, сотрудники музея Дружбы народов, центральной районной библиотеки и обучающиеся Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа провели традиционный осенний субботник на территории церкви Николая Чудотворца в Пыталово.

Активисты убрали листву и мусор, собрав целую телегу. Даже дождь не стал помехой для свершения добрых дел.

В прошлом году уборка на территории церкви закончилась повествовательной речью священнослужителя отца Сергия.