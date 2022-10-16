Студенты привели в порядок территорию около церкви в Пыталово
Второй год подряд студенты Пыталовского колледжа убирают территорию около церкви Николая Чудотворца в Пыталово, сообщает газета «Наша жизнь».
Специалисты Молодежного центра, сотрудники музея Дружбы народов, центральной районной библиотеки и обучающиеся Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа провели традиционный осенний субботник на территории церкви Николая Чудотворца в Пыталово.
Активисты убрали листву и мусор, собрав целую телегу. Даже дождь не стал помехой для свершения добрых дел.
В прошлом году уборка на территории церкви закончилась повествовательной речью священнослужителя отца Сергия.
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