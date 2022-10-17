Эксперт перечислила продукты, которые могут подорожать в России до конца года

07:22, 17 октября 2022, ПАИ

Последние несколько месяцев инфляция в России снижается. На прилавках какие-то продукты становятся дешевле (сезонные фрукты и овощи), какие-то продолжают дорожать, например, куриные яйца. О том, чего ждать от цен в магазинах дальше, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она отметила, что правительство РФ прикладывает много усилий для сдерживания цен и особых причин для роста нет. «В стране нет необеспеченного спроса по продуктам и по большей части групп товаров тоже всего хватает», — добавила Лебединская.

В связи с окончанием сезона сбора плодоовощной продукции можно ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Из-за ввода эмбарго на экспорт продукции за рубеж в недружественные страны динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет сохраняться на прежнем уровне, пишет агентство «Прайм».

«Трудности, испытываемые рыбохозяйствами, могут способствовать незначительному росту цен на их продукцию, в пределах 5 %», — пояснила специалист и добавила, что также возможно удешевление некоторых товаров народного потребления: офисной бумаги, канцелярских принадлежностей.