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Общество

Более 10 деревень Псковского района временно останутся без света

Жителей 14 населённых пунктов Псковского района предупреждают о плановом отключении электроэнергии 17-20 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации района.

Электроэнергии не будет в деревнях Дубники, Большая Дуга, Остенка, Тучино, Неелово-2, Б. Горушка, Борисовичи, Конско, Долгорепицы, Калиновщина, Погорелка, Тупицы, Мысс и Дуброво.

Отключение света запланировано с 10:00 до 17:30, ночью его будут включать. Связано это с ремонтом оборудования воздушной линии электропередачи (ВЛ), заменой опор, проверкой и заменой приборов учёта.

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