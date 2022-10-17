Уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился более чем на 35%

11:39, 17 октября 2022, ПАИ

В России за сутки выявили 10 403 случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии в стране составляет 21 314 957 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Госпитализировано за минувшие сутки 604 человека, что на 18,8% меньше по сравнению с 16 октября. За этот же период в России выписали в связи с выздоровлением 14 513 пациентов, подтверждено 92 летальных исхода.

Показатель госпитализации снизился в сравнении с предыдущей неделей на 20,7%. Что касается заболеваемости, её уровень снизился в сравнении с предыдущей неделей на 35,3%.