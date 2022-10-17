Дружить городами: в Пскове уточнили стратегию развития побратимских связей

15:25, 17 октября 2022, ПАИ

Развитие трансграничного сотрудничества между городами России и Беларуси, создание новых туристических маршрутов, разработка единого сайта городов-побратимов, обмен студенческими отрядами, проведение совместных молодежных форумов и лагерей - это лишь немногое из того, что будет сделано по итогам встречи городов-побратимов России и Беларуси, которая прошла в Пскове.

Радушный приём

Форум, а участники решили, что формат встречи мероприятие давно переросло, собрал представителей порядка 140 городов. Впервые участвовали Крым, ДНР, ЛНР и Херсонская область. Представители сторон отмечали высокую продуктивность мероприятия и радушный прием псковичей.

«Руководство области и городские власти сделали все возможное, чтобы мы могли не только увидеть настоящую русскую красоту, но и ощутить теплоту, - подводя итоги, отметил исполнительный вице-президент международной ассоциации «Породненные города» Сергей Парамонов. - Предыдущие десять встреч проходили на моих глазах, но почему-то я посчитал, что эта тронула меня больше всех из тех, что проводились на нашей российской земле».

Сергей Парамонов внёс предложение проводить встречи ежегодно, а не раз в два года, как было до этого. Стоит ли говорить, что оно было поддержано всеми участниками.

«Мне мероприятие тоже очень понравилась, - отметила председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова. - Понравилось за то, что эмоции с открытия перешли в деловой конкретный разговор. Я участвовала в секции по культуре и, наверное, если бы была возможность, то выступили бы все ее участники. Надеюсь, что эта встреча даст старт для новых стратегических отношений в белорусского-российском побратимстве».

Плюсы санкций

В дни форума работали четыре тематические секции. Одна из основных, по мнению делегатов, была посвящена вопросам экономики. Ее модератор - председатель Гродненского горсовета, член правления белорусской организации «Породненные города» Борис Федоров - акцентировал внимание на побратимских связях между городами Белоруссии и городами Латвии, Польши, Эстонии, Америки. Многие из них распались. «От некоторых мэров мы получили извещения о прерывании побратимских связей за подписью вторых и третьих лиц, им стыдно самим было подписывать такую бумагу в наш адрес, потом что сами руководители городов с этим были не согласны, о чем говорили в приватной беседе», - отметил он, добавив, что взамен того, что Гродно потерял на Западе, он приобрел и продолжает приобретать на востоке России.

Что касается экономики, то, по его словам, для нее открылись новые возможности. «Санкционная политика Запада - это не только минусы, есть и огромные плюсы, - сказал он. - Пример - Гродно. Мы в прошлом году перевыполнили бюджет города на месячный объем. Почему? Потому что все предприятия города работали, когда половина мира стояла, и все наши склады вымели практически за два месяца».

Он призвал собравшихся эту ситуацию использовать на благо и развитие обеих стран. «Чтобы это делать, надо ездить друг к другу, общаться, организовывать отношения, активировать бизнес», - сказал Борис Федоров.

На секции по экономике был поднят вопрос о трансграничных экономических проектах. Они активно развивались со странами Евросоюза, но их не было между Россией и Белоруссией. «Пришла пора такую структуру организовывать, - сказал модератор секции. - Думаю, многие регионы скажут спасибо».

Это предложение поддержала заместитель председателя по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Марина Аникеева, отметив, что правительство Псковской области выходило с инициативой о возможности участия субъектов приграничных регионов в таких проектах. «Псковская область была участником программы приграничного сотрудничества, и этот формат имел у нас положительный опыт, - рассказала она. - В рамках сотрудничества реализовывались крупномасштабные проекты в Пскове. В частности, удалось провести модернизацию производства на муниципальном предприятие «Горводоканал». Понятно, что за счет муниципального бюджета осилить такой проект было бы невозможно.

По словам Марины Аникеевой, таких масштабных проектов на территории области реализовывалось шесть, и еще порядка 50 более мелких. «Сейчас все проекты приостановлены, и мы полагаем возможным переориентировать их на программы союзного государства», - отметила она.

От идей до маршрутов

Кипела работа и в секции «Сотрудничество в области культуры и туризма». «Мы прекрасно пообщались, поговорили о лучших практиках, об интересном опыте городов, например Великого Новгорода и Полоцка. Представители тех городов, у которых еще нет побратимов, вдохновились, впечатались и наполнились идеями», - рассказала председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

Участники секции за время ее работы «попутешествовали от Псковской области до Ялты, Керчи, Херсона». «У нас все есть: и вулканы, и леса, и моря, и огромный исторический культурный потенциал наших регионов, - заметила Кристина Кобызь. - У многих коллег зародились идеи для совместных туристических маршрутов».

Секция собрала не только представителей исполнительной власти, муниципалитетов, но и турагентств, туроператоров, сотрудников информационных туристических центров, что дало начало ряду новых проектов.

В ходе работы участники высказались о содействии конструктивному сотрудничеству организаций в сфере образования, культуры, спорта и туризма, предложили создать в городах-побратимах под эгидой администраций традиционные советы по побратимству из числа молодежных организаций, представителей общественности, бизнеса, депутатов всех уровней, рекомендовали Белорусскому обществу дружбы и культурной связи с зарубежными связями и Союзу городов Золотого кольца установить партнерские связи с целью расширения возможностей и популяризации духовного наследия Республики Беларусь и России, разработать сайт с условным названием «Побратимство в действие».

Дорогу молодёжи

Свои предложение сформировали и участники секции «Сотрудничество в области молодежной политики». Среди них - обмен студенческими отрядами, организация и проведение совместного волонтерского форума, создание молодежной секции при организации форумов городов-побратимов, апробация международных форумов, таких как патриотический лагерь, создание российско-белорусского офиса на базе Псковского центра молодежи, проведение туристических слетов и слетов православной молодежи, обмен в семьях. «Мы также предлагаем создать реестр полезных практик и образовательных программ и сформировать календарь событий, - отметила модератор секции, проректор по воспитательной работе ПсковГУ Светлана Воднева.

В секции «Современные формы организации международного сотрудничества в сфере образования» решили, что образование все же важнее экономики, потому что «мы отвечаем за тех, кто придет за нами через 5-10 лет и будет определять развитие наших государств». «У нас был обмен лучшими практиками, - рассказала об итогах работы модератор секции, проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова. - Я впервые видела настолько активную работу по всем уровням образования, в обсуждениях мы дошли даже до детсадовского возраста, потому что оказалось, что это интересно представителям и системы образования, и исполнительной власти, и муниципалитетов».

Участники секции предложили включить в резолюцию вопрос о более широком информационном освещении совместных проектов, создании молодежной секции в Ассоциации городов-побратимов, предложили сформировать описательный реестр идей, проектов, мероприятий, образовательных курсов для различных категорий населения с целью использования всеми заинтересованными городами для внедрения и распространения у себя.

В заключение мероприятия председатель Брестского горсовета Николай Красовский предложил следующую встречу провести в Бресте. Ответом на его предложение стали аплодисменты. «Если считать ваши аплодисменты единогласным решением, то мы начинаем подготовку».