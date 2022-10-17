Специалист рассказала, что молоко матери «подстраивается» под её ребёнка

15:01, 17 октября 2022, ПАИ

Молоко у каждой матери «подстраивается» под её ребёнка, все микроэлементы находятся на том уровне, на котором нужно ребёнку. Об этом сообщила консультант по грудному вскармливанию, член международной ассоциации консультантов по грудному вскармливанию, перинатальный педагог Ольга Бородулина на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Она подчеркнула, что в этом и есть отличие от смеси, так как смесь «одна на миллион детей», а с грудным вскармливанием - всё индивидуально.

«Молоко одной женщины не факт, что подойдёт не её ребёнку», - отметила Ольга Бородулина.

Специалист по связям с общественностью центра здоровья Елена Самуйлова добавила, что грудное молоко также положительно влияет на желудочно-кишечный тракт ребёнка, выращивание микрофлоры.