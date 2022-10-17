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Общество

На актера Смольянинова составили протокол за дискредитацию российской армии

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на актера Артура Смольянинова за дискредитацию российской армии, сообщает РИА Новости.

Дата его рассмотрения пока не назначена. По статье 20.3.3 КоАП РФ Смольянинову грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Смольянинов – актер театра и кино. Наиболее известен по ролям в фильмах «9 рота», «Ёлки», «Калашников», сериалам «За час до рассвета» и «Убойная сила».
 

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