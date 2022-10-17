Юнармейцы из Пскова отличились на слете «Я городом своим горжусь»

17:36, 17 октября 2022, ПАИ

Команда МБУ ДО Центр «Патриот» военно-патриотического клуба «Юный спасатель» города Пскова принимала участие во Всероссийском слете городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести «Я городом своим горжусь», который проходил в Брянской области с 12 по 15 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ребята из Пскова смогли показать высокие результаты в различных дисциплинах. Первое место присудили за представление команды, второе в командной игре «Штурмовая бригада» и туристско-спортивной игре «Зарница».

Третье место школьники из Пскова получили за сбор спилс-карт РФ и Брянской области, а также за успехи в конкурсе «Свидание с городом» и «Чехарду».