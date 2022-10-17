«Дети в слезах»: неизвестный водитель насмерть сбил собаку в Себеже

17:19, 17 октября 2022, ПАИ

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Неизвестный водитель насмерть сбил домашнюю собаку в Себеже. Об этом сообщила местная жительница в группе «Подслушано в Себеже» в соцсети «ВКонтакте».

Себежанка отметила, что водитель ехал по мокрой после дождя дороге с огромной скоростью. По её словам, после удара животное отбросило на несколько метров, животное умерло на месте происшествия. «Первые мысли при звуке этом, что какой-то придурок о бордюр цепанулся сильно. Такой же звук был, когда кто-то врезался моему папе в машину. Потом уже еще одна девочка, которая с нами была, говорит, что увидела, как Няша подлетела. После звука я увидела только, как Audi на большой скорости уезжает», — рассказала девушка.

Она отметила, что собака была сбита целенаправленно. После столкновения с животными водитель не затормозил, а поехал дальше, прибавив скорость, заметила местная жительница. «Там рядом пешеходный переход. Собаку сбил при трех детях, дети в слезах», — написала девушка.

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Комментаторы отметили, что хозяева у сбитой собаки были, но безответственные. «Её весь Себеж подкармливал, она всегда за нами бегала. И тут гнали домой её, но она все равно увязалась», — рассказала местная жительница.

Другая женщина добавила, что собаку знало как минимум полгорода. «Лично мне она была как родная, хоть и не моя. До сих пор руки трясутся после увиденного. Мои дети с ней выросли. Самая добрая и безобидная собачка! Я искренне надеюсь, что этому человеку, который сбил еë, вернëтся всë бумерангом! Дети никак не могут успокоиться! Плачут! Настоящая психологическая травма!» — написала себежанка.