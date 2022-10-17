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Общество

Военные смогут получать жилье большей площади с доплатой

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные смогут получать в собственность жилье большей площади, если доплатят из своих средств за дополнительные метры. Речь идет о россиянах, переселяющихся из закрытых военных городков, следует из опубликованного в понедельник документа, пишет ТАСС. 

Жилье предоставляется таким гражданам по договору социального найма или в собственность - бесплатно, в порядке очереди. Существуют нормы площади для такого жилья: 33 квадратных метра - для одиноко проживающего, 42 квадратных метра - на семью из двух человек, по 18 квадратных метров - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек. 

Теперь, согласно новому указу, с согласия гражданина ему может быть предоставлено в собственность жилье большего размера «с оплатой общей площади, превышающей норму, <...> за счёт собственных средств». 

 Порядок оплаты дополнительных метров должно определить правительство РФ. 

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