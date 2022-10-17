Борис Елкин провёл рабочую встречу с главой ВГА Бериславского района Андреем Костюком

22:39, 17 октября 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин провел рабочую встречу с главой военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области Андреем Костюком, который прибыл в Псков с визитом. Об этом сообщаетTelegram главы псковской администрации.



В первую очередь Борис Елкин поздравил коллегу, а в его лице всех жителей Херсонщины с вхождением региона в состав Российской Федерации. Теперь главное – наладить мирную жизнь в области и в подшефном Бериславе, отметил глава администрации Пскова. «Обеспечение жизнедеятельности района - задача непростая, но вместе справимся», - подчеркнул Борис Елкин.



Стороны обсудили взаимодействие на перспективу. Как только обстановка в Бериславском районе нормализуется, необходимо развивать социокультурные и экономические связи для решения вопросов жизнеобеспечения населения. Начнётся сотрудничество на уровне исполнительных органов муниципалитетов по самым разным направлениям: культура, молодежная политика, спорт, образование. «Нам есть чем поделиться с нашими друзьями», - резюмировал Борис Елкин.