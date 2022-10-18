Зарплата в промышленной сфере Псковской области выросла на 20%

09:56, 18 октября 2022, ПАИ

Зарплаты в промышленных вакансиях в Псковской области в третьем квартале 2022 года (с июля по сентябрь) выросли на 20% по сравнению с началом года. Такие данные приводятся в исследовании, проведённом экспертами hh.ru.

По итогам второго квартала диапазон зарплат в промышленных вакансиях находится в пределах 45 977 - 109 195 рублей, что на 9 000 рублей больше, чем во втором квартале этого года.

Также сервис «Карта вакансий» hh.ru показывает, что работодатели из сферы промышленности в целом по стране в третьем квартале продолжали увеличивать среднюю зарплату в своих вакансиях на 15 % (до 68 965 рублей). В Петербурге рост составляет 17 % (до 80 477 рублей), а вот в московских компаниях зарплаты, наоборот, стали чуть ниже – 14 % по сравнению с началом года (85 000 рублей).

Между тем по итогам квартала во всех регионах СЗФО работодатели повысили зарплату в вакансиях производственной сферы. Наиболее выраженный рост прилагаемой зарплаты заметен в вакансиях в НАО (до 149 425 рублей), а также в Коми (110 000 рублей) и Архангельской области (80 000 рублей).