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Общество

Зарплата в промышленной сфере Псковской области выросла на 20%

Зарплаты в промышленных вакансиях в Псковской области в третьем квартале 2022 года (с июля по сентябрь) выросли на 20% по сравнению с началом года. Такие данные приводятся в исследовании, проведённом экспертами hh.ru.

По итогам второго квартала диапазон зарплат в промышленных вакансиях находится в пределах 45 977 - 109 195 рублей, что на 9 000 рублей больше, чем во втором квартале этого года.

Также сервис «Карта вакансий» hh.ru показывает, что работодатели из сферы промышленности в целом по стране в третьем квартале продолжали увеличивать среднюю зарплату в своих вакансиях на 15 % (до 68 965 рублей). В Петербурге рост составляет 17 % (до 80 477 рублей), а вот в московских компаниях зарплаты, наоборот, стали чуть ниже – 14 % по сравнению с началом года (85 000 рублей).

Между тем по итогам квартала во всех регионах СЗФО работодатели повысили зарплату в вакансиях производственной сферы. Наиболее выраженный рост прилагаемой зарплаты заметен в вакансиях в НАО (до 149 425 рублей), а также в Коми (110 000 рублей) и Архангельской области (80 000 рублей).

 

Регион

1 квартал

2 квартал

3 квартал

прирост за 3 кварта по сравнению с началом года

Калининградская область

50 000 ₽

51 220 ₽

51724₽

3%

Карелия

57 500 ₽

55 172 ₽

60000₽

4%

Новгородская область

57 471 ₽

60 000 ₽

68965₽

20%

Псковская область

50 000 ₽

60 000 ₽

60000₽

20%

Архангельская область

57 471 ₽

60 000 ₽

80 000₽

39%

Ленинградская область

63 218 ₽

68 965 ₽

68965₽

9%

Мурманская область

68 965 ₽

71 420 ₽

74712₽

8%

Санкт-Петербург

69 000 ₽

81 432 ₽

80477₽

17%

Коми

80 459 ₽

98 850 ₽

110000₽

37%

НАО

86 207 ₽

137 931 ₽

149425₽

73%
 

Москва

98 826 ₽

101 474 ₽

85000₽

-14%

Россия

60 000 ₽

65 000 ₽

68965₽

15%
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