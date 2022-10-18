Зарплата в промышленной сфере Псковской области выросла на 20%
Зарплаты в промышленных вакансиях в Псковской области в третьем квартале 2022 года (с июля по сентябрь) выросли на 20% по сравнению с началом года. Такие данные приводятся в исследовании, проведённом экспертами hh.ru.
По итогам второго квартала диапазон зарплат в промышленных вакансиях находится в пределах 45 977 - 109 195 рублей, что на 9 000 рублей больше, чем во втором квартале этого года.
Также сервис «Карта вакансий» hh.ru показывает, что работодатели из сферы промышленности в целом по стране в третьем квартале продолжали увеличивать среднюю зарплату в своих вакансиях на 15 % (до 68 965 рублей). В Петербурге рост составляет 17 % (до 80 477 рублей), а вот в московских компаниях зарплаты, наоборот, стали чуть ниже – 14 % по сравнению с началом года (85 000 рублей).
Между тем по итогам квартала во всех регионах СЗФО работодатели повысили зарплату в вакансиях производственной сферы. Наиболее выраженный рост прилагаемой зарплаты заметен в вакансиях в НАО (до 149 425 рублей), а также в Коми (110 000 рублей) и Архангельской области (80 000 рублей).
|
Регион
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
прирост за 3 кварта по сравнению с началом года
|
Калининградская область
|
50 000 ₽
|
51 220 ₽
|
51724₽
|
3%
|
Карелия
|
57 500 ₽
|
55 172 ₽
|
60000₽
|
4%
|
Новгородская область
|
57 471 ₽
|
60 000 ₽
|
68965₽
|
20%
|
Псковская область
|
50 000 ₽
|
60 000 ₽
|
60000₽
|
20%
|
Архангельская область
|
57 471 ₽
|
60 000 ₽
|
80 000₽
|
39%
|
Ленинградская область
|
63 218 ₽
|
68 965 ₽
|
68965₽
|
9%
|
Мурманская область
|
68 965 ₽
|
71 420 ₽
|
74712₽
|
8%
|
Санкт-Петербург
|
69 000 ₽
|
81 432 ₽
|
80477₽
|
17%
|
Коми
|
80 459 ₽
|
98 850 ₽
|
110000₽
|
37%
|
НАО
|
86 207 ₽
|
137 931 ₽
|
149425₽
|
73%
|
Москва
|
98 826 ₽
|
101 474 ₽
|
85000₽
|
-14%
|
Россия
|
60 000 ₽
|
65 000 ₽
|
68965₽
|
15%