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Экономика

Динамика цен на продовольствие повлияла на снижение инфляции в Псковской области

Годовая инфляция в Псковской области в сентябре 2022 года продолжила снижаться и составила 13,8%. Основное влияние на динамику цен в регионе оказало расширение предложения отдельных товаров, а также ослабление потребительского спроса, сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделении Центробанка.

Заметно снизились цены на некоторые продовольственные товары. По сравнению с прошлым годом ускорилось снижение цен на картофель, капусту и лимоны, подешевел чеснок. Развитие тепличных комплексов в регионах-производителях привело к росту урожая овощей закрытого грунта. В результате помидоры в сентябре стали дешевле, чем год назад. Замедлился рост цен на молочную продукцию, яйца и мясные продукты.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в сентябре также сократился. Снижение потребительской активности повлияло на замедление годового роста цен на новые легковые автомобили, которые сильно подорожали весной.

Кроме того, сдержанная потребительская активность также вызвала замедление роста цен на бытовые услуги. В результате годовой темп прироста цен на услуги в целом в регионе снизился до 8,3%.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 11–13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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