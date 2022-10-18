Разыскиваемый в Псковской области мужчина пропал на границе

11:02, 18 октября 2022, ПАИ

Разыскиваемый в Псковской области 40-летний Дмитрий Павлик пропал на российско-латвийской границе. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

О пропаже мужчины 17 октября сообщила его мать, проживающая в Санкт-Петербурге. Она заявила, что 15 октября около 4:00 Дмитрий пешком пересекал МАПП «Убылинка». С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Дмитрий Павлик худощавого телосложения, 180 см ростом. Голова обрита наголо, глаза карие. Мужчина, предположительно, был одет в светлую куртку, тёмно-синие джинсы и чёрные ботинки. С собою он взял серый чемодан и серую сумку через плечо.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам 8 (800)-700-54-52 или 112.