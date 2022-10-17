В Псковской области разыскивают Дмитрия Павлика

23:40, 17 октября 2022, ПАИ

Поисковый отряд LizaAlert Псковской области рахыскивает Павлика Дмитрия Петровича, 40 лет, родом из деревни Уболенка, Пыталовского района, Псковской области.

С 14 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, голова обрита наголо, глаза карие.

Был одет предположительно в светлую куртку, тёмно-синие джинсы и чёрные ботинки.

С собою взял серый чемодан и серую сумку через плечо.

Просьба ко всем, кто знает о местонахождении Дмитрия, позвонить по телефонам 8 (800)-700-54-52 или 112.