В Псковской области разыскивают Дмитрия Павлика
Поисковый отряд LizaAlert Псковской области рахыскивает Павлика Дмитрия Петровича, 40 лет, родом из деревни Уболенка, Пыталовского района, Псковской области.
С 14 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, голова обрита наголо, глаза карие.
Был одет предположительно в светлую куртку, тёмно-синие джинсы и чёрные ботинки.
С собою взял серый чемодан и серую сумку через плечо.
Просьба ко всем, кто знает о местонахождении Дмитрия, позвонить по телефонам 8 (800)-700-54-52 или 112.
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