Псковичи - победители конкурса «Лидер года» смогут зарабатывать 50 тысяч рублей

12:49, 18 октября 2022, ПАИ

С помощью конкурса «Лидер года» в Псковской области рассчитывают найти специалистов на вакансии с зарплатой в 50 тысяч рублей, сообщила врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«В этом году мы решили немного изменить вектор: мы оставили поток «Прояви себя» и добавили важное для нас направление - вакансии от работодателей. Мы понимаем, что в регионе, в первую очередь, сложности с квалифицированными кадрами. Более 9 тысяч вакансий в базе. Мы, конечно, не стали брать всю базу, отобрали часть с достойной зарплатой около 50 и более тысяч рублей, с хорошими условиями труда и требованиями к квалификации, опыту, стажу. Мы решили таким образом помочь набрать специалистов», - пояснила Трунова.

Возрастной диапазон участников - от 24 до 55 лет. Конкурс проходит в несколько этапов. Заочный продлится до 31 октября. В это время участники заполняют анкету, составляют эссе, по желанию записывают ролик-презентацию.

«Ориентировочно для участия в очных мероприятиях будут отобраны 70 человек», - уточнила Трунова. С ними проведут тестирование, опеределят уровень компетентности и затем пригласят участников на тренинги, мастер-классы и занятия.

«Часто к нам уже после конкурса обращались работодатели с просьбой подобрать специалистов, поэтому я воспринимаю конкурс как некую базу», - добавила Алёна Трунова.

В заключение она призвала псковичей принять участие в конкурсе, так как вакансии «есть самые разные: и руководители, и управленцы, и узкие специальности вроде аналитиков, технологов». «Таких специалистов всегда сложно найти из-за редких навыков», - отметила Трунова.