Конкурс «Лидер года» поможет псковичам найти свой трек развития – эксперт

13:54, 18 октября 2022, ПАИ

Конкурс «Лидер года 2022» даёт людям возможность найти свой трек развития и своё место в этом мире, считает руководитель проектного офиса «Команда 2018», победитель конкурса «Лидер года 2019» Михаил Васильев. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 18 октября.

«Изначально моя мотивация была скорее не в том, чтобы занять какую-то позицию, а в том, чтобы просто попробовать себя. У меня не было цели кем-то стать, понять, как я котируюсь в среде и обществе с точки зрения моих навыков и компетенций. А дальше в самом конкурсе произошло уже увлечение некоторое и появилось понимание, что это даст с точки зрения моего роста», — отметил он.

Михаил Васильев рассказал, что по итогам конкурса, когда он стал победителем, у него было довольно много предложений по работе. «Я выбирал, что ближе мне. Я стал руководителем регионального центра добровольчества. Это дало мне определённый импульс и навыки социального проектирования, я стал экспертом грантовых конкурсов, реализовал много проектов. Жизнь стала разнообразнее, лучше», — заметил он.

Он также добавил, что конкурс поможет людям, которые не знали, как себя найти, какую позицию занять, как быть полезным региону.