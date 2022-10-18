Сергей Суровикин – об СВО: Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата

21:16, 18 октября 2022, ПАИ

Российские военные не стремятся к высоким темпам продвижения в зоне проведения специальной военной операции, сообщил командующий объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергей Суровикин. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный Главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично «перемалываем» наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения», – сказал Суровикин журналистам во вторник.

«Мы с украинцами – один народ и желаем одного, чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством», – сказал Суровикин.

По его словам, противник РФ – «это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть».

«Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», – заявил Суровикин.

Он также уточнил, что на данный момент ситуация «весьма непростая».