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Общество

Население Херсонской области перемещают на левый берег Днепра

Каховская ГЭС. Фото Крыминформ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении гражданского населения на левый берег Днепра

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — заявил Владимир Сальдо. Под организованное перемещение попадают: Бериславский, Белозерский, Снигиревский и Александровский муниципалитеты.

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