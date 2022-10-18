Население Херсонской области перемещают на левый берег Днепра
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении гражданского населения на левый берег Днепра
«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — заявил Владимир Сальдо. Под организованное перемещение попадают: Бериславский, Белозерский, Снигиревский и Александровский муниципалитеты.
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