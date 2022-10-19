Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Псковской области
Заморозки до -2 градусов прогнозируются в Псковской области предстоящей ночью, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС России.
20 октября на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +5 до +10.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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