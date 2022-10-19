Почти 80% выпускников Великолукской сельхозакадемии устраиваются по специальности

12:45, 19 октября 2022, ПАИ

75-78% выпускников Великолукской сельхозакадемии устраиваются по специальности. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказала временно исполняющая обязанности ректора, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова.

«Порядка 75-78% наших выпускников трудоустраиваются в отрасли. Другое дело, что это не всегда Псковская область, и это для нас трагичная история, так как мы все-таки работаем на регион. Но мы, конечно, рады, что молодые люди едут, например, в Ленинградскую область в Краснодарский край, работают на крупных предприятиях», - отметила ректор.

По слова Юлии Федоровой, академия активно взаимодействует с крупным, средним и малым бизнесом, с предприятиями, которые испытывают потребность в выпускниках академии.



«У нас порядка 168 договоров на практику наших студентов. Это практически все аграрные предприятия Псковской, Тверской, Смоленской областей», - уточнила ректор, добавив, что в будущем планируется подготовить анкету для будущих работодателей, с помощью которой можно будет узнать о потребностях предприятий в специалистах.