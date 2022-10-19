Лауреатов премии правительства наградили в Псковской области

13:40, 19 октября 2022, ПАИ

Лауреатов премии правительства Псковской области наградили за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Лауреатами премий правительства региона стали:

Татьяна Наместникова — за книгу «Восточное Причудье: путешествие со смыслом»;

Марина Пахоменкова — за монографическое исследование «Дворянство и город Новоржев Псковской губернии в истории России: XVI-XX вв.»;

Ирина Лукина — за программу «Сквозь время. Маймин»;

Валерий Сапега — за передвижной выставочный проект «Тепло души и рук творенье»;

Дмитрий Белюков, Галина Ковалева, Галина Трофимова (посмертно) — за издательский проект: краеведческий альманах «Великолукский вестник»;

Николай Хондзинский — за фестиваль классической музыки «Музыка на воде»;

Геннадий Алексеев — за серию работ «Земля родная».

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Фото: Псковское агентство информации



Фото: Псковское агентство информации



Фото: Псковское агентство информации



Фото: Псковское агентство информации



Фото: Псковское агентство информации









Авторам и авторским коллективам, чьим произведениям присуждена премия, выдали диплом лауреата премии, также им выплачивается денежное вознаграждение.

Премии за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения в области культуры и искусства, журналистики, дизайна и архитектуры, сохранения объектов культурного наследия присуждаются в Псковской области ежегодно с целью сохранения и развития творческого потенциала региона.