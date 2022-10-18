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Страна и мир

Режим среднего уровня реагирования ввели в приграничных регионах РФ

В регионах, граничащих с Украиной и новыми территориями России, вводится «средний уровень реагирования», в остальных регионах ЦФО и ЮФО – уровень повышенной готовности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования)», — сказано в документе.

Во всех регионах РФ, кроме центра и юга России, вводится режим «базовой готовности». Это касается и Псковской области.

В рамках уровня базовой готовности высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Высшие должностные лица (органы исполнительной власти) указанных субъектов Российской Федерации реализуют также следующие меры:

  • усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

 

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