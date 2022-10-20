Владимир Путин упразднил Ростуризм

09:48, 20 октября 2022, ПАИ

Указ об упразднении Ростуризма подписал президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 октября. Документ «О некоторых вопросах государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности» опубликован на официальном сайте правовой информации.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — сказано в указе.

Функции Ростуризма переданы Министерству экономического развития. Правительству поручено обеспечить непрерывность функций, которые осуществлялись агентством, и в течение шесть месяцев привести свои акты в соответствие с указом.

Ростуризм был образован 18 ноября 2004 года из преобразованного Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму. С 5 июня 2020 года агентство находилось в прямом подчинении правительства России.