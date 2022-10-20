Участникам СВО предложили дать право на психологическую помощь

10:45, 20 октября 2022, ПАИ

Депутаты фракции ЛДПР подготовили к внесению в Госдуму законопроект, предполагающий предоставление ветеранам и инвалидам боевых действий, в том числе участникам спецоперации на Украине, права на медико-психологическую реабилитацию, пишут «Известия».

«В настоящее время в РФ отсутствует единый законодательный акт по оказанию гражданам психологической помощи, а правовое регулирование данного вопроса, как правило, осуществляется на уровне отраслевых законов и подзаконных актов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, актуальность законопроекта обусловлена, в частности, участием российских военнослужащих в СВО.

«В настоящее время в оказании профессиональной психологической помощи нуждаются инвалиды войны и ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий и военнослужащих. Особая поддержка в этой сфере должна быть оказана и ветеранам старшего поколения», — сказано в документе.