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Общество

«Народный фронт» запустил сбор средств для мирного населения ЛДНР

Фото: Сайт "народного фронта"

Движение «Народный фронт» запустило проект «Всё для победы!», целью которого является сбор средств для помощи мирному населению ЛНР и ДНР. Куратором направления стала Полина Цветкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Помимо помощи мирным жителям, проект «Народный фронт» организовал сбор средств на квадрокоптеры для разведывательных подразделений ЛНР и ДНР, на теплые вещи для участников спецоперации. С полным списком направлений можно ознакомиться на сайте «Народного фронта».

«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» – проект «Народного фронта» по поддержке бойцов и мирных жителей. На портале рассказывается, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется бойцам на передовой и населению на освобожденных территориях. Там же можно узнать, как грузы доставляются адресатам.

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