Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

До конца года на фасадах домов Пскова появятся 12 муралов

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

Двенадцать муралов появятся до конца года на фасадах домов Пскова. Они объединены двумя пешеходными маршрутами на Завеличье и Запсковье, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

«Два мурала на улице Новоселов, 46 и Труда, 49 уже готовы. Практически завершена роспись фасада на Новоселов, 11а. Сейчас идут работы на Текстильной, 8, Рокоссовского, 1 и Киселева, 11. На очереди Коммунальная, 15 и 63, Байкова, 15 и Новоселов, 15», — рассказал Борис Елкин. 

Он отметил, что в создании граффити задействованы профессиональные художники из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. С помощью специальных аэрозольных красок они наносят репродукции картин известных русских художников. Для прочности поверхность грунтуют, затем делают эскиз и наполняют картину цветом. Обязательный атрибут - название работы, автор и QR-код для скачивания аудиогида.

«Спасибо за такой прекрасный, яркий проект комитету по культуре Псковской области. Он наполнит яркими красками Псков и поможет горожанам и туристам больше узнать о живописи», - подчеркнул сити-менеджер. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 октября 2022

В сборник «Русь мастеровая» включили псковских умельцев
20 октября 2022

До конца года на фасадах домов Пскова появятся 12 муралов
20 октября 2022

Молодых поэтов Пскова приглашают на запись аудиокниги
20 октября 2022

Более 15 тысяч псковичей присоединились к проекту «Мы больше, чем просто соседи»

20 октября 2022

Пскович стал дипломантом Дельфийских игр государств-участников СНГ
20 октября 2022

Спектакль «Морфий» получил приз зрительских симпатий на фестивале «Балтийский дом»
19 октября 2022

Требования охранных зон определят развитие исторической части Пскова – губернатор
19 октября 2022

Разработка проекта охранных территорий в Пскове близится к завершению

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...