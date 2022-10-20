До конца года на фасадах домов Пскова появятся 12 муралов

13:32, 20 октября 2022, ПАИ

Двенадцать муралов появятся до конца года на фасадах домов Пскова. Они объединены двумя пешеходными маршрутами на Завеличье и Запсковье, сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Два мурала на улице Новоселов, 46 и Труда, 49 уже готовы. Практически завершена роспись фасада на Новоселов, 11а. Сейчас идут работы на Текстильной, 8, Рокоссовского, 1 и Киселева, 11. На очереди Коммунальная, 15 и 63, Байкова, 15 и Новоселов, 15», — рассказал Борис Елкин.

Он отметил, что в создании граффити задействованы профессиональные художники из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. С помощью специальных аэрозольных красок они наносят репродукции картин известных русских художников. Для прочности поверхность грунтуют, затем делают эскиз и наполняют картину цветом. Обязательный атрибут - название работы, автор и QR-код для скачивания аудиогида.

«Спасибо за такой прекрасный, яркий проект комитету по культуре Псковской области. Он наполнит яркими красками Псков и поможет горожанам и туристам больше узнать о живописи», - подчеркнул сити-менеджер.